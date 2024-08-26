В Екатеринбурге ищут 13-летнюю девочку, она пропала неделю назад

В Екатеринбурге полиция ведет поиски 13-летней Насти Усатенко. Она ушла из дома 19 августа – и пропала. Девочка и раньше уходила.

«Рост 156 см, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые. На момент ухода была одета в красную болоньевую куртку, джинсы, серое худи, бирюзовые кеды. Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщать по телефонам +7 (343)356-42-14 (дежурная часть отдела полиции № 14) либо 02 (102 по мобильному)», – сообщили в пресс-службе полиции города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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