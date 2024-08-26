В Екатеринбурге построят стометровый небоскреб по уникальной российской технологии (ФОТО)

«УГМК-Застройщик» приступил к строительству нового объекта в квартале небоскребов «Екатеринбург-Сити» – офисного центра на улице Челюскинцев. Впервые в России здесь будет использована трубобетонная опорно-стержневая система каркаса высотных зданий. Технология разработана одним из крупнейших предприятий Урала – Нижнетагильским заводом металлических конструкций.

Трубобетонные колонны – это инновационное решение, обеспечивающее устойчивость и прочность конструкций высотных зданий. Они состоят из стальных труб, внутри которых находится армированный высокопрочный бетон. Такая конструкция позволяет существенно сократить сроки строительства и обеспечить высокую степень безопасности.

«Это будет первое в истории России стометровое здание с применением технологии трубобетона», – отмечает генеральный директор «НТЗМК» Виталий Парфенов.

Стоит отметить, что в России растет интерес к данной технологии. Например, в Москве уже реализуются два высотных объекта с применением трубобетонных колонн, но они ниже 100 метров, а по размерам колонн, по толщине перекрытий и несущей способности конструкций наш проект не имеет аналогов ни в России, ни в Европе.

«Перед нами стояла задача создать максимально свободное пространство современного офисного центра с минимальным объемом несущих конструкций. Это позволяет получить разнообразие планировочных решений, – рассказывает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. – Данную задачу удалось решить благодаря уникальной технологии. Таким образом, мы обеспечиваем высокую несущую способность колонн, снижая их габариты и объем».

В здании будет 23 этажа, во всех помещениях предусмотрены высокие потолки. Совокупная площадь башни составит свыше 60 тыс. квадратных метров. В общественных пространствах будут коворкинги и переговорные, которые смогут трансформироваться в зависимости от задач и количества участников. В здании также предусмотрены сопутствующие бизнесу сервисы: нотариальная контора, страховые и копировальные услуги. Для сотрудников будут созданы зеленые lounge-зоны с мягкими диванами и кофе-пойнтами, где они смогут пообщаться в неформальной обстановке и отдохнуть. А поддержать физическую форму резидентов в перерыве между работой поможет фитнес-клуб. Инфраструктуру делового центра дополнят фуд-холл на втором этаже и ресторан с панорамным видом на 21-м этаже.

На верхнем, 23-м этаже, разместится конференц-зал, который станет самой большой площадкой в центре Екатеринбурга. Многофункциональное помещение с современным уровнем технического оснащения и панорамным видом на уральскую столицу позволит организовывать масштабные деловые мероприятия на самом высоком уровне.

Отметим, что в квартале планируется построить еще несколько небоскребов. В Сити в ближайшем будущем начнется возведение двух жилых башен высотой до 175 метров каждая, а также в перспективе апарт-отеля, включающего термальный комплекс с двумя большими бассейнами. Один из них планируется сделать под открытым небом. В квартале также появятся филиал гимназии № 212 для старшеклассников с особенной архитектурой, 12-этажный медицинский центр, а центральную площадь Сити благоустроят и сделают пешеходной.

Уже в этом году откроется новый объект Сити – гастромолл «Главный», который сможет принять 5 тысяч посетителей в сутки.

Екатеринбург, Елена Васильева

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