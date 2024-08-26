В Карпинске закрыли цех по производству роллов

В Карпинске по решению суда на 30 суток приостановили работу ИП Буйдалина (цех по приготовлению блюд нетрадиционной кухни «Шинкай».

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в цехе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Например, на предприятии общественного питания не осуществляется производственный контроль, не проводится текущая уборка помещений. Санитарным врачам не показали документы, подтверждающие источник поступления, качество и безопасность продукции, нет маркировочных ярлыков с указанием сроков годности пищевых продуктов, не соблюдаются условия хранения продуктов и требования к сбору отходов.

Карпинск, Елена Владимирова

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