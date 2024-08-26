Среда станет самым теплым днем августа

В среду на Урале ожидается пик потепления – температура воздуха превысит 25 градусов. Для Екатеринбурга этот день станет самым теплым за август.

«Предстоящая неделя в Свердловской области в целом ожидается умеренно-теплой, причем первая половина недели будет теплее, чем вторая. В понедельник через регион пройдет теплый атмосферный фронт, предваряющий распространение воздушной массы, которая поступит на Средний Урал с северо-западного направления. Тепло движется по северной периферии антициклона, расположенного над европейской частью страны. Кроме того, распространению умеренно-теплой воздушной массы далеко на север способствует циклон, находящийся над Баренцевым морем», – отметил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, температура начнет опускаться в ночь на четверг. А в выходные ожидаются уже ночные заморозки.

Сегодня в Свердловской области температура ночью составит +6…+11 градусов, днем +18…+23. В уральской столице возможен небольшой дождь, северо-западный ветер 1-6 м/с, дневная температура не превысит +22 °C.

Синоптик рассказал, какая температура ждет екатеринбуржцев в ближайшие дни:

27 августа ночью +11°, днем +24°;

28 августа ночью +13°, днем +26°;

29 августа ночью +15°, днем +21°;

30 августа ночью +10°, днем +18°;

31 августа ночью +9°, днем +17°;

1 сентября ночью +7°, днем +21°.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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