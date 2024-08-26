В зоопарк привезли трех необычных волков (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке появились новые обитатели – арктический волк Сириус и пара красных волков – Рэйна и Кари.

Как рассказали в зоопарке, Сириус прибыл в Екатеринбург из Ижевска. Трехгодовалый самец обладает спокойным миролюбивым характером. Как настоящий волк, он осторожен и скрытен. Ко всему новому Сириус относится с интересом, но осваивает аккуратно, постепенно.

Красные волки – Рэйна и Кари приехали из Новосибирска. Характеры у годовалых сестер различные. Рэйна активна, энергична, постоянно в движении. Кари, напротив, спокойная и склонна к созерцанию.

Сейчас животные обживаются на новом месте. В их рацион входят говядина, курица, рыба, яйцо, живой корм.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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