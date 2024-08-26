Кикшеринговые компании пока не готовы отправлять самокаты на СВО

Депутат Госдумы Максим Иванов продолжает добиваться отправки в зону СВО электросамокатов для нужд бойцов.

Сегодня парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором боец рассказывает, как именно они используют самокаты: «Данный транспорт мы используем для перевозки воды, продуктов питания, медикаментов».

Максим Иванов при этом сообщает, что кикшеринговые компании пока не ответили на его предложение направить на СВО электросамокаты для нужд армии. «Между тем, мне с фронта присылают видео о том, что данный вид транспорта используется успешно и продуктивно», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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