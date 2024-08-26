Фигуранта дела о мошенничестве с деньгами МЧС отправили в колонию

Свердловский областной суд вынес приговор Александру Фрибусу, которого обвиняют в мошенничестве при исполнении госконтракта на объекте МЧС.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление было совершено при строительстве и реконструкции материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Фрибус обманул представителей ФКУ «УКС МЧС России» относительно возможностей исполнения ООО «Березовскстройинвест» обязательств по контракту. Он подделывал банковские гарантии и завышал стоимость выполненных работ. По аналогичной схеме были похищены суммы при заключении госконтракта на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга еще с одной фирмой Фрибуса, ООО «Нефтеюганскстройинвест».

Сначала, в 2023 году, суд назначил Фрибусу 5 лет лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считалось условным с испытательным сроком 4 года. Затем приговор был отменен, дело отправили на пересмотр.

Сегодня суд приговорил Фрибуса к 5 годам в колонии общего режима.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube