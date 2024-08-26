«Лежачего полицейского» против самокатов убрали с Попова

С улицы Попова убрали искусственную неровность на тротуаре, которую установили неизвестные. «Лежачий полицейский» был смонтирован прямо возле калитки, ведущей из пятиэтажки, – вероятно, чтобы обезопасить людей от самокатчиков.

Отметим, что установку таких неровностей не поддержали в ГИБДД. В пресс-службе городской Госавтоинспекции «Новому Дню» поясняли, что монтаж незаконный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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