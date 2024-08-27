Психолог: готовиться к школе должны не только дети, но и родители

Осталась последняя неделя перед началом учебного года, который обещает яркие впечатления для всех первоклассников. Но есть и обратная сторона начала учебного процесса: ранние подъемы и утренние сборы, домашние задания и контрольные работы. Такая смена режима после летнего отдыха будет непростой даже для взрослого. Советами, как облегчить переход к школьной жизни и детям, и родителям, поделилась с «Новым Днем» детский психолог Марина Головачева.

«Лучше начать с формирования позитивного настроя и рассказать ребенку, какие интересные предметы его ждут. Сформулировать мысль о том, что учеба – это новые темы для обсуждения с друзьями и развитие кругозора, а не каторжный труд и постоянная тревога с мыслью, что расслабляться нельзя», – рассказала специалист.

Также важно уделить внимание правильному режиму, особенно для младших школьников, которым вполне хватает двух недель, чтобы выработать и закрепить новый распорядок. Необходимо поговорить с малышом и постепенно менять время отхода ко сну, сдвигая его на 30-40 минут каждый день, чтобы к девяти часам вечера ребенок успокоился и был готов отправиться спать. Безусловно, важная часть режима – это отдых, и им не стоит пренебрегать. После всех занятий в школе лучше дать ученику время восстановиться и приступить к домашним заданиям через полтора часа. Приучите и помогите ребенку планировать его день и свободное время, это поможет ему и разовьет навык самоорганизации, который пригодится в средней и старшей школе, советует психолог.

По словам Марины Головачевой, родителям также может быть непросто сохранить спокойствие перед новым учебным годом. Важно в первую очередь начать с восстановления своего режима, ведь весь ближайший год нужно будет вставать на полчаса раньше, чем сын или дочь. Организация своего дня – следующий пункт для работы над собой. Важно распределить между родителями обязанности по продолжению учебного процесса дома, чтобы это не стало обузой только для одного. Мотивация понадобится не только будущему ученику, необходимо настроить себя, что чадо идет получать знания, а не хорошие оценки. А когда вся семья проводит время вместе, по возможности убирать телефоны и другие гаджеты. Это поможет лучше узнать, как прошел день школьника и какими достижениями он хочет с вами поделиться.

Екатеринбург, Влада Чудиновских

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