В Екатеринбурге увеличился спрос на учителей арабского и немецкого языков

Накануне учебного года в Екатеринбурге вырос спрос на услуги репетиторов по иностранным языкам. Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, какие языки предпочитают изучать школьники и взрослые.

В топ-5 по абсолютным показателям спроса входят все языки, которые можно сдать на выпускном экзамене: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Спрос на репетиторов по английскому, китайскому и французскому языкам почти не изменился за год. Зато спрос на учителей немецкого языка вырос на 39%, на учителей испанского – на 22%. Предложение от репетиторов немецкого также увеличилось на 76%, учителей китайского тоже стало больше – на 60%.

Екатеринбуржцы интересуются изучением иностранных языков не только в рамках школьной программы. Так, за год на 80% увеличился спрос на изучение арабского языка. Популярностью также пользуется корейский язык, спрос на который вырос на 19%, а учителей корейского стало больше на 130%.

Топ популярных иностранных языков в Екатеринбурге по запросам на «Авито» в августе 2024 года выглядит так:

– английский

– китайский

– испанский

– немецкий

– французский

– турецкий

– корейский

– японский

– итальянский

– иврит.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube