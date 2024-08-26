Глава Минстроя РФ открыл в Каменске-Уральском обновленный Байновский сад (ФОТО)

Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин торжественно открыл обновленный Байновский сад в Каменске-Уральском. Как сообщили в ДИПе, церемония открытия состоялась в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Каменск-Уральский был признан одним из лучших.

«Президентом нашей страны принято решение продлить реализацию конкурса до 2030 года, и это позволит реализовать еще большее количество проектов на территории наших малых городов и исторических поселений», – отметил Ирек Файзуллин.

В Байновском саду предусмотрено четыре зоны: рекреационная, спортивная, торговая и культурно-развлекательная. Уже построены фонтан с подсветкой, детская площадка из экологичных материалов, спортивная площадка, качели.

Губернатор Евгений Куйвашев заявил: «За шесть лет в регионе благоустроено почти 2,8 тысячи популярных мест для отдыха детей и взрослых, во многом это стало возможным благодаря федеральной поддержке. Одним из проектов, успешно реализованных нами, стало благоустройство городского пространства в Каменске-Уральском. Нам удалось преобразить 28 тысяч квадратных метров Байновского сада, здесь появились новые зоны отдыха, спортивные площадки и торговый бульвар для проведения ярмарок и гастрономических фестивалей».

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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