Психолог рассказала, как решать конфликты между учителем и учеником

Вместе с 1 сентября всегда приходят изменения в распорядке дня, меняется окружение, появляются новые предметы и учителя, увеличивается нагрузка на нервную систему. Новшества не всегда радуют школьников или их родителей, особенно плохо воспринимают смену педагогического состава или директора школы, из-за чего и возникает большая часть разногласий между родителями.

Любое серьезное изменение, безусловно, влияет не только на выстроенную систему обучения в школе, но и на психологическое восприятие детьми той информации, которую им преподносят. Как минимизировать конфликтные ситуации между родителями, детьми и преподавателем, рассказала «Новому Дню» Марина Головачева.

«Перед началом уроков с новым учителем лучше познакомиться с ним лично, например на родительском собрании, и задать все интересующие вопросы. Если вы понимаете, что хотели бы более конкретно рассказать про подход к своему ребенку и его особенности, то лучше договориться с новым педагогом об индивидуальной встрече», – советует психолог.

Безусловно, бывают ситуации, в которых ни родитель, ни преподаватель не готовы услышать друг друга. В таких ситуациях собеседница агентства советует не торопиться писать жалобу или идти к директору, а попробовать обратиться к штатному специалисту – детскому психологу. Конечно, в определенных обстоятельствах родители могут написать заявление и перевести ребенка к другому учителю или в другой класс, но важно помнить, что любой вопрос обсуждаем, главное – стараться его решить.

По словам Марины Головачевой, не стоит забывать, что дети – это продолжение родителей, и даже на подростка влияет мнение родителя. Они все считывают и понимают, потом с этим возвращаются в школу. А негатив всегда распространяется быстрее, чем позитив. Какой бы конфликт ни возник, лучше попытаться ограничить лишние или агрессивные действия в сторону преподавателя и попытаться оперативно решить вопрос. Можно предложить учителю встретиться с родителями и обсудить ситуацию. Лучше, если на встрече будет присутствовать независимый человек.

Екатеринбург, Влада Чудиновских

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