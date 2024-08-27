Ученые из разных стран съехались в Красноуфимск за грибами

На этой неделе в Красноуфимск съехались известные ученые из разных регионов РФ и зарубежных стран, чтобы изучать грибы.

Международная научная конференция «Изучение и сохранение биоразнообразия природной и антропогенной микобиоты» организована Институтом экологии растений и животных УрО РАН. Приглашены эксперты из Узбекистана, Белоруссии, Финляндии.

На сайте института сообщается, что по Красноуфимскому району проходит граница естественных ареалов ряда европейских широколиственных древесных растений, а также видов грибов, ассоциированных с ними. Однако здесь проведено мало исследований, характеризующих видовое богатство и состояние местной микобиоты.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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