Сегодня – хлебный Спас

Сегодня православные христиане празднуют день Спаса Нерукотворного. Народное название праздника – хлебный, или ореховый спас. Этот праздник в равной степени церковный и народный и связан с библейской легендой о чудесном исцелении царя сирийского города Эдессы, больного проказой. Он вытерся полотенцем, которым до этого пользовался Иисус Христос, и поэтому на материи был запечатлен лик Спасителя. Отсюда и название праздника – Спас Нерукотворный.

Хлебный Спас – третий после медового (14 августа) и яблочного (19 августа) – приходится на время окончания уборки урожая.

В екатеринбургской епархии в честь праздника во всех храмах пройдут торжественные богослужения, в ходе которых будут освящаться принесенные верующими орехи и хлеб.

Екатеринбург, Елена Васильева

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