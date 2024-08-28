Сегодня – Успение Богородицы

28 августа православная церковь отмечает праздник Успения. Успение – это конец земной жизни Богородицы и переселение ее в небесные сферы. К этому дню завершался один из самых строгих православных постов – Успенский – и начиналась подготовка к третьему Спасу – ореховому.

На Руси к этому времени заканчивались уборка зерновых и посев озимого хлеба. Обряд окончания жатвы назывался «спожинками». По обычаю на поле оставляли несколько несрезанных колосьев, перевязывали их лентой и приговаривали: «Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай!». По преданию, это делалось для того, чтобы вернуть земле силу, потраченную на выращивание урожая. Перевязанные колосья свивали в венок, пригибали его к земле, а под него клали хлеб с солью и низко кланялись.

В праздник Успения встречали «молодое» бабье лето, которое длилось до 11 сентября. Если оно выдавалось сухим, то «старое» бабье лето (с 14 по 21 сентября) было дождливым.

Екатеринбург, Елена Васильева

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