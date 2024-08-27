В паркинге элитного ЖК в центре обнаружили змею

В элитном екатеринбургском жилом комплексе на улице Попова обнаружили змею в паркинге. Животное заметили жильцы новостройки, которые вернулись домой и ставили машину на подземной стоянке.

Змея в паркинге

Откуда змея взялась в центре города, неизвестно. К счастью, оказалось, что она не ядовита – по характерным желтым «ушкам» удалось определить, что это уж. Змею поймали сотрудники охраны жилого комплекса. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

Зато жители дома теперь опасаются спускаться в паркинг – там же находятся помещения с мусорными контейнерами.

Екатеринбург, Елена Свчева

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