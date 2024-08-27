«Не сдашь экзамены – пойдешь улицы мести»: психолог о страхе выпускников и переживаниях родителей

Для выпускников через неделю начнется самый сложный учебный год. Вместе с родителями многие из них уже сейчас начинают испытывать стресс из-за возможной неудачи на ЕГЭ. О психологическом здоровье, страхах и переживаниях перед экзаменами «Новый День» поговорил с клиническим психологом Анной Ткач.

«Только представьте, сколько у выпускника поводов для тревоги: «Я не справлюсь», «Не смогу поступить в вуз мечты», «Не пройду на бюджет», «Не оправдаю ожидания родителей», «Окажусь глупее одноклассников» – и еще тысяча и один страх. Не добавляют оптимизма и запугивания из серии «Не сдашь экзамены – пойдешь улицы мести», к которым прибегают некоторые родители в попытках заставить чадо взяться за ум», – отметила специалист.

Стресс снижает продуктивность ученика, портит как настроение, так и отношения с близкими. Специалист дала несколько советов родителям, как помочь детям в период подготовки к экзаменам.

Обеспечить комфортные условия для ребенка. Психологическое благополучие начинается с таких базовых вещей, как соблюдение режима дня, качественный сон, сбалансированное питание, гигиена, удобная одежда, свободное время. Подростки часто не задумываются об этом. И по обеспечению этих условий ответственность ложится именно на родителей. Постарайтесь сделать все, чтобы обеспечить ребенку базовый комфорт и адекватные условия труда и отдыха. Но мягко, без постоянного жужжания, что он сам в этом возрасте должен за этим следить. Интересоваться, общаться, поддерживать. Дети порой стараются избегать разговоров о своих проблемах и переживаниях, поскольку боятся осуждения со стороны родителей. Но именно общение по душам, вовлеченность мам и пап, умение выслушать, когда ребенок делится своими тревогами, помогут выпускнику в большей степени справиться со стрессом. Дайте ему понять, что вас интересуют его проблемы, объясните, что вы всегда на его стороне и результаты экзаменов никак не повлияют на ваши отношения. Неслучайно психологи рекомендуют именно проговаривать все эмоции, поскольку это помогает лучше осмыслить их. Объяснить, что стресс – это нормально. Родителям стоит в спокойной обстановке подготовить подростка к стрессовой ситуации и разобраться с причинами тревоги. Самое важное – не обесценивать эмоции ребенка и не стыдить его за переживания: в таком случае помимо негативных эмоций у него появится и чувство вины. Поделиться опытом. Выпускнику необходимо иметь как поддержку, так и опору, которой в первую очередь становятся родители. Также ребенку необходимо объяснить, что экзамены – это не самое главное в жизни. Сейчас именно тот период, когда важно и нужно поговорить о жизненных ценностях. Конечно, успехи и достижения важны, однако есть и другие значимые вещи: здоровье близких, семейное благополучие, любовь и взаимопонимание. Очевидно, что они слабо связаны с баллами ЕГЭ.

Родители часто переживают даже больше, чем их дети. Им тоже необходимо уметь справляться со своими эмоциями и помнить о важных моментах.

Не нужно вкладывать свои ожидания и амбиции в ребенка. «А вот я в твои годы…», « Я считаю…» – фразы, которые могут навредить. У детей должен быть свой путь с успехами и набиванием шишек. Не нужно волноваться раньше времени и переносить уже в сентябре это волнение на ребенка. Впереди еще целый учебный год, и школьников будут долго готовить к сдаче. Они все успеют. Ребенок не один сдает экзамены, их сдают все. Задать себе вопрос: «Что случится, если ребенок сдаст экзамены не так хорошо, как мне хочется, или вовсе завалит их?» Необходимо понимать, что экзамены пересдаются, а вариантов, куда можно будет поступить, – масса. Можно поговорить с родителями, у которых дети уже прошли экзаменационный этап. «Помните, вам тоже нужна поддержка! Но именно поддержка, а не еще большее запугивание друг друга на основе сплетен и домыслов», – уточнила Анна Ткач. Если с эмоциями не получается справиться, лучше в таком случае обратиться к психологу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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