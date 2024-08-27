Школьники смогут пройти медосмотр в ТЦ «Мега»

В субботу, 31 августа, на площадке ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) пройдет акция «Портфель здоровья» – специалисты медицинских центров проведут профилактические осмотры детей с 6 до 14 лет. Об этом сообщили в ДИПе.

«Акция «Портфель здоровья» организована не в медицинском учреждении, а в крупном торговом центре, чтобы ее участниками могли стать жители Екатеринбурга и Свердловской области, приехавшие в последний день летних каникул на школьный базар. Это не тот перечень обследований, который проходят дети в рамках ежегодных профосмотров, и не тот комплекс, что нужен при зачислении ребенка в секцию или кружок. Это совершенно новый стандарт заботы о здоровье школьников», – подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Александр Харитонов.

Акция пройдет 31 августа с 12:00 до 17:00 в комьюнити-центре «Мега Место». Ее участниками могут стать дети от 6 до 14 лет в сопровождении родителей. Детей осмотрят офтальмолог, травматолог-ортопед, невролог, эндокринолог (он проведет экспресс-тестирование для определения уровня глюкозы в крови, измерит рост и вес, чтобы вычислить индекс массы тела), дерматолог (с дерматоскопом) и стоматолог.

Кроме того, желающие смогут пообщаться с ведущими экспертами в области сохранения и укрепления здоровья детей. Они помогут разобраться в вопросах адаптации в школе, подскажут, как выбрать спортивную секцию в зависимости от способностей ребенка, расскажут об особенностях питания в период активного роста, больших физических и умственных нагрузок, напомнят о пользе вакцинопрофилактики и помогут в борьбе с вредными привычками.

Для обследования необходимо взять свидетельство о рождении и медицинский полис ребенка, а также паспорт гражданина РФ на сопровождающего взрослого. Вход в зону лектория свободный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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