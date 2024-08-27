Уральцы активно запасают к зиме грибы и ягоды

На Урале продолжается активный сезон сбора дикоросов и садовых ягода. К полудню на популярных трассах, примыкающих к Екатеринбургу, можно встретить развалы с грибами и ягодами, которые продавцы либо собрали сами в ближайших лесах, либо перекупили в более дальних территориях Свердловской и Тюменской областей. Кроме того, в Екатеринбурге большим спросом пользуется доставка даров природы до подъезда или двери квартиры – в этом случае продавец на популярном маркетплейсе ставит условие покупки – от пяти литров или килограммов и больше.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», сегодня можно найти в продаже килограмм белых грибов за 400 рублей и свежий сбор – десять литров за 1500 рублей. За килограмм лисичек и груздей просят по 300 рублей, а за пять литров – 1500 рублей.

Если говорить про ягоды, то здесь выбор у покупателей значительно больше. Бруснику, иргу, облепиху и черную рябину можно найти по цене 250 рублей за литр, а более привычные ягоды – черника, смородина и клубника стоят 450 рублей за два с половиной килограмма.

В магазинах же стоимость тех же ягод, например, черники и клубники может доходить до 600 рублей за килограмм. Уральские грибы в магазинах не продаются в силу требований СанПИН. Зато их можно встретить в меню некоторых ресторанов.

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