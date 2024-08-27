Только 1,9% свердловчан регулярно делают накопления

Жители Свердловской области с недоверием относятся к долгосрочным инвестициям. Чем моложе респонденты, тем реже они задумываются о пенсионных накоплениях. Дополнительный доход люди в глубинке предпочитают получать от приработка. Таковы итоги исследований регионального центра финансовой грамотности Свердловской области, которые проводились в муниципалитетах в 2024 году.

Как рассказала на пресс-конференции директор центра Алена Оболенская, за последние годы уровень общей финансовой грамотности свердловчан заметно вырос. Но чем дальше город находится от Екатеринбурга, тем хуже его жители информированы о доступных им инвестиционных инструментах. Согласно опросам центра, 85% жителей рассчитывают получать дополнительные доходы помимо основного источника (зарплата или пенсия). При этом из них 89% надеются на приработок, 50% – на помощь родственников, и только 0,6% полагаются на инвестиции.

Регулярно откладывают деньги на долгосрочные сбережения всего 1,9% опрошенных жителей небольших городов. Время от время делают накопления 12% респондентов, а ничего не откладывают – 55%. Около 30% жителей сообщили, что вообще не думают о пенсии, потому что она еще нескоро. При этом основная часть респондентов была старше 40 лет, и такое отношение людей к пенсионным накоплениям – тревожный звоночек, отметила Алена Оболенская. Кроме того, из опрошенных только 11% сообщили, что они знают об инвестиционных инструментах, а 32% заявили, что не хотят в этом разбираться.

С 2024 года в России заработала программа долгосрочных сбережений. Как сообщила Алена Оболенская, ПДС может быть выгодна людям предпенсионного возраста, поэтому специалисты центра финграмотности предпочитают работать именно с этой группой. Молодые люди, как показывают исследования, чаще надеются на себя. Кроме того, их не устраивает длительный срок программы – 15 лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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