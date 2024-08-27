Уральцев ждет сначала жара, потом – дожди и грозы

Завтра в Свердловской области погода снова изменится.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», завтра местами, особенно в южной половине региона, потеплеет до +26 С. Но уже во второй половине дня через север региона начнет движение холодный атмосферный фронт. Перед фронтом в северных и центральных районах можно ожидать грозы.

Пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области предупреждает, что завтра в регионе возможны сильные дожди. В период непогоды уральцам рекомендуют отказаться от отдыха на природе и организации походов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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