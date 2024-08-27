Свердловчане вложили 458 миллионов рублей в НПФ по программе долгосрочных сбережений

С 2024 года в России заработала программа долгосрочных сбережений. Этот инструмент позволяет делать накопления сроком на 15 лет для создания «финансовой подушки» на все случаи жизни или получить прибавку к пенсии в будущем.

Как рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин, инструмент ПДС имеет шесть преимуществ. В первые десять лет государство готово софинанировать взнос участника программы на 36 тысяч рублей ежегодно. Также за взносы до 400 тысяч в год можно получить налоговый вычет. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды, которые гарантируют сохранность средств на счете. Также при желании можно перевести пенсионные накопления в ПДС, для этого достаточно выбрать пенсионный фонд и подать заявление на портале «Госуслуги». Государство гарантирует сохранность долгосрочных сбережений на сумму до 2,8 миллиона рублей. Также накопительный счет ПДС можно передать по наследству.

По словам Сергея Коровина, на конец июля свердловчане заключили более 28 тысяч договоров с НПФ и внесли взносы на сумму 456 миллионов рублей из собственных средств. В целом по России заключено уже более 1 миллиона договоров и привлечено 22 миллиарда рублей.

Вице-президент «Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов» Алексей Денисов заверил, что сбережения граждан будут в безопасности, так как деятельность НПФ зарегулирована Центробанком. На сегодняшний день в России существует 35 негосударственных пенсионных фондов, и 28 из них уже вступили в программу.

«Всегда встает вопрос: а зачем это нужно государству? Дело в том, что НПФ вкладываются в облигации и ценные бумаги. С помощью средств фондов строится высокоскоростная магистраль «Москва – Петербург», построен Кутузовский проспект в Москве, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Затем эти объекты становятся новой налогооблагаемой базой, и государство получает возврат денег в виде налогов. Тут получается выигрышная ситуация для всех сторон. Граждане по истечению 15 лет получают дополнительный доход и новую инфраструктуру», – отметил Алексей Денисов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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