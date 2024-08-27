Вторая смена остается еще в 39% свердловских школ

В Свердловской области в 39% школ есть вторая смена. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

По ее словам, в основном наличие обучения во второй половине дня зависит от количества учеников. Кроме того, порой, вторая смена – это лишь временная необходимость в связи с капремонтом школ. «Свердловская область очень активно участвует в федеральной программе модернизации системы школьного образования. У нас ежегодно участвуют школы в капитальном ремонте за счет средств и федерального бюджета, и областного. Поэтому в каких-то случаях наличие второй смены это временная, но необходимая и вынужденная мера для того, чтобы отремонтировать образовательную организацию и вернуть школьников непосредственно в свои стены», – отметила спикер.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга уточнили «Новому Дню», что в связи со строительством новых школ обучение во вторую смену постепенно исчезает.

Напомним, несколько лет назад президент Путин заявил о необходимости перевести к 2025 году школьников на обучение в одну смену. «У нас, к сожалению, до сих пор еще в некоторых местах в три смены дети в школу ходят, а во многих местах – в две смены. И у нас стоит задача – она совершенно практическая, конкретная – к 2025 году нам нужно избавиться от второй смены в школах и закрыть эту проблему», – сказал президент РФ Владимир Путин в 2018 году на встрече с доверенными лицами.

Сегодня на пресс-конференции Наталья Сокольская заявила, что поручение Путина снято с повестки. «Жесткой задачи для того, чтобы совершенно не обучать детей во вторую смену, нет, поэтому эта ситуация на какой-то период она останется, несмотря на то, что ежегодно в Свердловской области вводятся новые общеобразовательные организации», – добавила спикер.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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