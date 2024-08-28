Диетологи: добавление аспирина в заготовки может привести к проблемам с ЖКТ

Жители России с приближением осени все активнее занимаются домашними заготовками. Каждая хозяйка по своему излюбленному рецепту, проверенному временем, варит варенье, делает овощные салаты, маринует помидоры и огурцы. Считается, что для необходимого вкуса закатанных овощей нужно положить на 1 литр банки 1 столовую ложку сахара и соли, а также добавить 3 столовые ложки уксуса. Однако в интернете до сих пор встречаются рецепты, в которых вместо уксуса рекомендуется добавлять аспирин – ацетилсалициловая кислота выступает в роли консерванта, а также, по мнению использующих этот рецепт хозяек, придает особый вкус овощным консервам.

По мнению диетологов, аспирин сохраняет в консервации кислую среду и помогает устранить опасные бактерии. Однако его присутствие в пище не проходит без следа для человеческого организма. Особенно это касается тех, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом: гастрита, язвы или повышенной кислотности. Ведь в таком случае аспирин может усугубить положение и маринованные овощи не принесут никакого удовольствия человеку.

Именно из-за осложнений, которые могут появиться при употреблении таких заготовок, врачи советуют не давать такие овощи больным людям и никогда – маленьким детям, желудок которых крайне восприимчив к слишком острой или кислой еде. В консервации же лучше придерживаться классического рецепта, без использования лекарственных средств.

Екатеринбург, Влада Чудиновских

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