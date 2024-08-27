В День знаний пройдет общегородской молебен

В Свято-Троицком кафедральном соборе 1 сентября в 16:00 пройдет общегородской молебен перед началом учебного года. Его возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Как рассказали в Екатеринбургской епархии, учащиеся и педагоги смогут помолиться о помощи в постижении наук.

Традиционные молебны с окроплением святой водой пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии в этот же день после Божественной литургии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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