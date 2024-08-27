В Екатеринбурге сменят схему движения 3 автобуса

Из-за строительных работ на улице Саввы Белых изменены обычны обычные маршруты трех автобусов.

С 5 по 15 сентября рейсы буду направлены:

№ 44 и № 66 от остановки «Метро Ботаническая» пойдут по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по обычному маршруту;

№ 78 пойдет к остановке «ТЦ Леруа Мерлен» по маршруту: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по обычному маршруту.

К остановке «Метро Ботаническая» движение автобусов направят по улицам: Кольцовский тракт – Луганская – Машинная – Щорса – Белинского – Академика Щварца. Также введутся остановки: «Щорса» и «Авиационная» по улице Белинского, в направлении к «Метро Ботаническая».

Екатеринбург, Влада Чудиновских

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