Рейсы в Камбоджу запустят с 25 октября

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово с 25 октября запустят рейсы в Камбоджу. Об этом заявили в компании OneClick Travel.

«Первые чартерные рейсы в Камбоджу стартуют 25 октября из Екатеринбурга и 30 октября из Новосибирска. Прилет в аэропорт Сиануквиль», – отметили в пресс-службе ведомства. Время в пути составит около 10 часов. Минимальная стоимость тура с отелем – 100 тысяч рублей.

Как ранее писал «Новый День», вылеты будут раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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