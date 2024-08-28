Суд аннулировал кредитный договор, оформленный на женщину мошенниками

Свердловский областной суд аннулировал кредитный договор, который мошенники оформили на жительницу Артемовского. Чтобы добиться справедливости, ей понадобилось 2 года.

Как сообщили в пресс-службе суда, в апреле 2017 года Наталья заключила договор обслуживания с ВТБ 24. Женщине открыли счет, предоставили доступ к «ВТБ24-Онлайн». В июле 2022 года Наталья потеряла карту, о чем сразу сообщила на горячую линию банка и попросила карту заблокировать. Однако через несколько дней в банк якобы от имени Натальи поступил запрос смены пароля для доступа в «ВТБ-Онлайн». Соответствующий код сотрудник банка направил на телефон клиентки. Сразу за этим от имени Натальи через мобильное приложение была составлена заявка на заключение кредитного договора, кредит одобрили и 96 177 рублей было перечислено на банковский счет клиента. Но пролежали там не больше часа, после чего деньги были переведены на счет другого лица.

На следующий день Наталья обратилась в полицию по факту оформления на ее имя кредита, о котором она не просила. Также она потребовала от банка вернуть перечисленные средства. Но банк не отреагировал. Сотрудники полиции во время проверки установили, что кредитный договор действительно был оформлен через личный кабинет Натальи, но СМС от банка на ее телефонный номер не поступали. Неизвестный мошенник оформил переадресацию на другой номер, куда и поступали все сообщения банка.

Наталья обратилась в Артемовский городской суд с иском к ПАО ВТБ о признании кредитного договора недействительным и взыскании компенсации морального вреда. Но суд первой инстанции отказал ей в удовлетворении требований. Тогда Наталья подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, отметила, что банк был своевременно уведомлен клиентом о блокировке банковской карты в связи с ее утратой, и в телефонном разговоре клиентка отказалась от предодобренного кредита. Несмотря на это, банк не только предоставил код доступа к личному кабинету и оформил кредитный договор, но и перевел деньги на счет третьего лица. Действия ответчика суд не смог признать добросовестными.

Судебная коллегия признала кредитный договор незаключенным. Свердловский областной суд отменил решение Артемовского городского суда и частично удовлетворил исковые требования истца, взыскав с банка 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5 тысяч рублей штрафа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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