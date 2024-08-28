Владимир Соловьев высказался о работе YouTube

Замедление YouTube спровоцировало отток аудитории многих пророссийских каналов, поэтому дискуссия о снятии ограничений продолжается. Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с «Новым Днем» заметил, что решение должно быть практичным.

«Идет война, и каждый раз, когда что-то происходит, надо задать себе вопрос: «Это приближает нас к победе или нет?" Поэтому абстрактные рассуждения о том, что надо, как надо, должны проверяться конкретной практикой. Если это приближает нас к победе, то это нужно, если нет, то поправим», – сказал собеседник агентства.

Несмотря на наличие альтернативной платформы, YouTube все же остается популярной по всему миру, и мнение о событиях в России будет складываться в том числе из информации, размещенной на ней.

Екатеринбург, Влада Чудиновских

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