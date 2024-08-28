Синоптики предупредили о сильных дождях на севере Свердловской области

Уралгидрометцентр выпустил предупреждение о сильных дождях на севере Свердловской области, которые могут привести к подтоплениям в отдельных районах.

«При перемещении атмосферного фронта по территории Урала на севере Свердловской области во второй половине дня и до конца суток 28 августа с сохранением на 29 августа ожидаются местами очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 м/с», – сообщают синоптики.

29 и 30 августа в районах, где пройдут сильные дожди, может подняться уровень воды в небольших реках. Поэтому не исключается подтопление пониженных участков местности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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