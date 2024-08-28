Свердловские врачи удалили пациенту 10-сантиметровую опухоль без разреза желудка

Уральские медики сохранили желудок 58-летнего пациента, удалив 10-сантиметровую опухоль и множественные полипы. Чтобы не травмировать орган, медики использовали эндоскоп.

Как рассказали в пресс-службе минздрава по Свердловской области, свердловчанин пожаловался на изжогу, головокружение и беспокойный сон. В онкодиспансере специалисты обнаружили доброкачественную опухоль размером около 10 сантиметров и несколько мелких полипов на слизистой желудка. При таких ситуациях обычно часть органа удаляют, но врачи решили избавиться от новообразований эндоскопически, сохранив пациенту весь желудок.

Медики оперировали пациента в два этапа: оба раза успешно. Мужчину выписали домой уже на седьмой день.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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