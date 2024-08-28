Полиция пришла в бордель, замаскированный под хостел с эмблемой МВД

В Екатеринбурге во время очередного рейда активисты и силовики обнаружили салон интимных услуг под вывеской хостела. Как рассказал общественник Дмитрий Чукреев, окна публичного дома были заклеены «огромными эмблемами МВД». Помимо прочего, в помещениях обнаружились несколько сотен бутылок алкогольной продукции без акцизных марок. Активисты уточнили, что напитки наливали клиентам.

В момент проверки нескольким девушкам удалось сбежать через окно, оставшихся троих и администратора доставили в отдел полиции. Всю безакцизную продукцию изъяли, как и бухгалтерию заведения. По данным ревизоров, в сутки выручка составляла более 700 тысяч рублей.

«Программы в этом заведении стоили от 5 до 40 тысяч рублей – разумеется, чем дороже, тем больше допов», – рассказал Чукреев.

По его данным, два подобных хостела той же сети действуют на улицах Чайковского и Юмашева. «Надеюсь, полиции не составит труда найти владельцев этого борделя, как и еще двух, которые входят в эту сеть», – добавил общественник.

Екатеринбург, Влада Чудиновских

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