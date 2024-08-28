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Среда, 28 августа 2024, 12:28 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбургском метро человек упал под поезд

На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге под поезд упал человек. По словам очевидцев, пострадавший застрял между вагоном и платформой. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Всех пассажиров вывели из вагонов, станцию закрыли. Как сообщает телеграм-канал Екатеринбургского метрополитена, движение поездов на участке «Геологическая» – «Проспект Космонавтов» остановлено. Людей просят выйти на улицу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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