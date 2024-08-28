В ДТП на Режевском тракте погиб водитель. Его жена и ребенок в больнице (ФОТО)

Сегодня утром на 94-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск столкнулись «Хонда Цивик» и «Опель Иваро». Один из водителей погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 48-летний водитель «Хонды» от полученных травм скончался еще до прибытия скорой помощи, его жена и сын с травмами доставлены в больницу.

Известно, что погибший жил в селе Клевакинском, водил автомобиль с 1999 года, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Его состояние в момент автоаварии будет установлено по результатам химико-тоскикологической экспертизы.

Водитель автомобиля «Опель» – мужчина 1967 г.р., житель Режа, за 9 лет водительского стажа имеет одно нарушение ПДД, в момент аварии был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.

Реж, Елена Владимирова

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