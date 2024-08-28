Водитель BMW отказался снять тонировку – и попал на 5 суток в ИВС

В Екатеринбурге 22-летний мужчина проведет пять суток в изоляторе, потому что отказался снять тонировку с автомобиля. Решение принял Ленинский райсуд, рассмотрев материалы из ГИБДД.

Оказалось, что молодого человека не раз привлекали к административной ответственности за тонировку. В суде посчитали, что это – нарушение ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Екатеринбург, Елена Сычева

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