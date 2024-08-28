Мэр Екатеринбурга выступил на муниципальном форуме стран БРИКС (ФОТО)

Богатый опыт Екатеринбурга в области развития торговых, культурных и научных связей с зарубежными городами стал темой выступления его главы Алексея Орлова на VI Международном Муниципальном Форуме стран БРИКС. Мэр в начале своей речи отметил, что крупнейший город Урала на протяжении многих лет занимает третье место в Российской Федерации по количеству иностранных дипломатических представительств. Их роль в формировании благоприятного имиджа города, региона и страны в целом только растет, считает Алексей Орлов.

«У Екатеринбурга 31 город-партнер, в том числе 5 побратимов. По понятным причинам взаимодействуем только с дружественными странами. Тем не менее отмечаем весьма позитивную тенденцию к росту количества новых партнеров. Чтобы поддерживать с ними тесный контакт, разрабатываем дорожные карты, заключаем документы о сотрудничестве, регулярно обмениваемся информацией о крупных мероприятиях», – написал по итогам форума градоначальник в своем телеграм-канале.

Алексей Орлов отдельно рассказал о работе Совета представителей иностранных государств, созданного в 2022 году. За полтора года его работы состоялось множество разноформатных встреч и презентаций дипломатам из дружественных стран самых современных площадок и производств Екатеринбурга. Однако из-за изменений в законодательстве городским властям пришлось приостановить деятельность Совета.

Алексей Орлов, обращаясь к участникам форума, выступил с инициативой: при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления вынести эту проблему на федеральный уровень и создать особый порядок ведения международных контактов для крупных городов.

В завершении глава Екатеринбурга напомнил, что 13 сентября состоятся Дни Екатеринбурга в Минске. Программа мероприятия будет включать бизнес-переговоры, посещение предприятий, поставляющих технику для нужд городского хозяйства, а также проведение художественной выставки и концертной программы, встречи между вузами и библиотечными центрами.

За приглашение принять участие в дискуссии и выступить на столь авторитетной площадке Алексей Орлов выразил благодарность Всероссийской организации местного самоуправления и лично ее сопредседателю Ирине Гусевой.

Фото из телеграм-канала А.Орлова

Екатеринбург, Елена Владимирова

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