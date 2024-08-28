С пятницы пробки на трассе до Перми станут еще плотнее

В пятницу, 30 августа, дорожники перекроют мост через реку Чусовую в районе Ревды на трассе Екатеринбург – Пермь. Там продолжаются работы по увеличению полос – Р-242 на участке до Ачита станет частью обновленной федеральной трассы М-12 «Восток», которая соединит Москву, Казань и Екатеринбург.

Как сообщили «Новому Дню» в Уралуправтодоре, на мосту будет организовано реверсивное движение по светофору. Ограничения продлятся примерно неделю.

Добавим, полное завершение работ на свердловском участке М-12 запланировано на осень этого года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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