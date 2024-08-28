От 150 рублей до 18 тысяч: сколько стоят цветы ко Дню знаний (ФОТО)

Цветочный бум ко Дню знаний начинается за несколько дней до 1 сентября: уже сейчас фермы, комбинаты, магазины и даже бабушки на рынках принимают заказы. «Новый День» узнал, где и за сколько можно купить розы, гладиолусы, астры и другие цветы для учителей.

Как рассказала флорист и садовник цветочной фермы «Палисадник» Татьяна Астафьева, средняя цена букета к 1 сентября – примерно 2000 рублей. «Спросом пользуются, конечно же, более осенние цветы и расцветки: традиционные гладиолусы, георгины, астры, подсолнухи. Что георгины и гладиолусы это «бабушкины» цветы, уже мало кто считает. Но очень много букетов из обычных роз и гортензий», – отметила собеседница агентства. Также в цветочной ферме собирают и маленькие букеты-комплименты, цена на которые, как правило, до 1000 рублей.

К 1 сентября подготовился и цветочный магазин «Долина роз». Их букеты в основном состоят из роз, которые привозят из крупнейшего в УрФО Арамашевского тепличного комбината. Цены начинаются от 1050 рублей (монобукеты из трех кустовых роз или хризантем) и доходят до 18 200 рублей (композиция из разных цветов в коробке).

Осенней коллекцией букетов сейчас также радуют и другие цветочные магазины. Например, в «Жардене» стоимость букетов начинается от 550 рублей, в «Клумбе» – от 400 рублей, а в «Малине» – от 600 рублей. Среди популярных цветов: хризантемы, гипсофилы, розы, тюльпаны, альстромерии, гладиолусы, герберы. Средняя цена букетов – 3-4 тысячи.

Сезонными букетами из огородов и палисадников также привлекают покупателей бабушки, торгующие на улице. Так, букет лилий продают за 150 рублей, флоксов и георгин – за 300 рублей, а композицию из астр, статицы и гипсофилы – за 500 рублей. В разговоре с «Новым Днем» некоторые цветочники утверждают, что ко Дню знаний цены на букеты взлетят. Например, если сейчас гладиолусы можно купить за 600 рублей, то в воскресенье они будут стоить уже 1500. Но некоторые торговцы готовы в праздничный день отдать букеты и по старой цене. Купить цветы к 1 сентября можно уже и сейчас: к примеру, по словам продавцов, букет астр простоит еще 2 недели и ко Дню знаний нисколько не утратит своей свежести.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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