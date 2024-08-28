В Качканаре построят новую набережную на городском водохранилище

Проект создания современной набережной на Нижне-Качканарском водохранилище в Свердловской области одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в категории «Малые города России». Финансовую поддержку в подготовке проектной документации оказала компания ЕВРАЗ.

Планируется, что на новой набережной появятся пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, сцена, смотровая и экоплатформа, обустроенный пляж и аэрарий, туристический центр с выставкой под открытым небом, прокат спортивного оборудования, кафе и фудкорты.

Общая стоимость проекта составляет более 200 миллионов рублей. Он будет реализован на условиях софинансирования за счет федерального гранта, а также средств из региональных и муниципальных бюджетов и спонсорских источников.

«Качканар впервые участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, что открыло уникальную возможность получить федеральный грант для преображения города. Я благодарен ЕВРАЗу за содействие в подготовке проекта, спасибо жителям города за инициативность и активность при выборе территории», – отметил глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

«ЕВРАЗ продолжает развивать города присутствия предприятий компании. Новая набережная станет местом притяжения жителей и гостей Качканара. Послужит отправной точкой для развития туризма, создаст возможности для новых видов спортивного и развлекательного досуга», – сообщила директор ЕВРАЗа по взаимодействию с органами государственной власти и благотворительной деятельности Мария Дронова.

Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2018 году. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Проекты оцениваются по следующим критериям: вовлеченность населения, сохранение историко-градостроительной и природной среды, прогнозируемые экономические и социальные эффекты, обоснованность выбора места, востребованность, синхронизация проекта с нацпроектами, государственными и муниципальными программами, качество планировочных и архитектурных решений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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