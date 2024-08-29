Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автобус (ФОТО)

В Первоуральске водитель автобуса пострадал в лобовом столкновении с грузовиком. Причины ДТП выясняются.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, авария случилась на улице Фурманова вечером 28 августа. По предварительным данным, водитель тягача «Петербилт» с полуприцепом превысил скорость, после чего прицеп занесло, а тягач выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, ехавшим по кольцевому маршруту № 3 «Магнитка – Стоматология – Магнитка».

Водитель автобуса, 1967 г.р., доставлен в Первоуральскую больницу с травмами разной степени тяжести. Три его пассажира не пострадали.

Водитель грузовика 1974 г.р. имеет стаж 33 года, в момент ДТП был трезв.

Первоуральск, Елена Владимирова

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