Мини-садик заплатит 100 тысяч рублей родителям сломавшего ногу малыша

Владелец арамильского мини-садика «Пчелка» выплатит 100 тысяч рублей компенсации морального вреда семье ребенка, который получил травму из-за недосмотра персонала.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, в октябре 2023 года мама полуторогодовалого малыша заключила договор с ИП Янковец И. Ю. на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком в мини-садике «Пчелка». В первый же день пребывания в садике малыш упал со стула и сломал ногу. Эксперт оценил травму как причинение вреда здоровью средней тяжести.

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что ребенок травмировался из-за недосмотра персонала. Прокурор обратился в Сысертский районный суд с иском к владельцу мини-садика о взыскании компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил частично, взыскав 40 тысяч рублей.

В прокуратуре сочли решение слишком мягким и оспорили в облсуде. Судебная коллегия по гражданским делам решила, что суд первой инстанции не учел, что владелец садика не принял меры для безопасного пребывания детей, не оказал первую медицинскую помощь после получения травмы. Также не в должной мере учел страдания малыша из-за длительного нахождения в гипсе. Решение суда было пересмотрено, размер компенсации увеличен до 100 тысяч рублей.

Арамиль, Елена Владимирова

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