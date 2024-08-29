Самая первая школа Академического попала в престижные рейтинги

Школа № 16 из Академического района попала в рейтинг школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в 2024 году. Она занимает 194-ю строчку из 500 школ в России, и шестое место среди школ Екатеринбурга, попавших в этот рейтинг. В 2020 году это учебное учреждение уже попадало в рейтинг RAEX, заняв 244-е место. За 4 года школа поднялась на 50 позиций.

Еще одно достижение 16-й школы – девятая строчка в рейтинге лучших школ Свердловской области по количеству учеников, поступивших в ведущие вузы.

Топ-лист школ составлен рейтинговым агентством RAEX уже в десятый раз. Это независимая оценка, основанная на данных о поступлении школьников в ведущие университеты страны. Всего в России функционирует около 40 тысяч школ, включение в рейтинг 500 лучших школ страны считается почетным, и отражает отличную подготовку учащихся в учебном заведении.

Школа № 16 была первой, построенной в проекте комплексного освоения территории «Академический». Проект образовательного учреждения был разработан основателем Академического района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Ежегодного от 10 до 15% выпускников школы становятся медалистами, до 82% обучающихся поступают в высшие учебные заведения.

В сентябре в Академическом районе откроется новая школа № 133 в квартале «Спутник-1», это пятиэтажная школа, рассчитанная на обучение 1200 учеников. Она станет девятой школой, работающей на территории Академического района Екатеринбурга, отметили в пресс-службе застройщика.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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