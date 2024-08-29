В летних городских лагерях отдохнули более 24 тысяч детей

В 135 городских лагерях закончились летние смены. Всего в них успели отдохнуть за лето более 24 тысяч детей. Такую статистику привели в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

В загородных лагерях еще идут последние, седьмые, смены, они завершатся 2 сентября. По сегодняшним данным, там отдохнули около 25,5 тысячи ребят.

Также в мэрии отметили, что в течение трех смен в санаториях «Каштак», «Талый ключ», «Салют», «Самоцвет», «Курьи», «Металлург», «Акбузат», «Соколиный камень» отдохнули 5430 детей, что составило 100% от плана. А в санатории «Жемчужина России» на Черном море в рамках проекта «Поезд здоровья» побывали 1650 школьников.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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