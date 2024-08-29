Первые заморозки на Среднем Урале ожидаются к 1 сентября

В ночь на 1 сентября в Свердловской области возможны заморозки. Температура вблизи поверхности почвы может опуститься до -1…-3°, сообщает метеоролог Алексей Пулин, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге».

Причиной похолодания станет уход с территории области циклона, что откроет путь на Урал воздушной массе с Арктики. «По мере движения циклона на восток в его тыловую часть будет вовлечена арктическая воздушная масса, находящаяся над Карским морем. В пятницу арктический воздух двинется на юг, охватывая территорию Западной Сибири и несколько затрагивая Свердловскую область. Пик похолодания придется на субботу, когда практически вся область (за исключением крайнего юго-запада) будет находиться в арктической воздушной массе, а также в ночь на воскресенье, когда при усиливающемся влиянии восточной части антициклона по области можно ожидать заморозки», – сообщил синоптик.

Ранее Уралгидрометцентр выпустил предупреждение о сильных ливнях на севере Свердловской области. Дожди будут продолжаться до 30 августа, в отдельных районах возможен подъем воды в небольших реках.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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