Суд вынес приговор мигранту, зарезавшему обидчика в новогоднюю ночь

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 25-летнему парню, который зарезал обидчика возле ТЦ «Гринвич» накануне Нового года. Осужденный, как и убитый им парень, – уроженец страны ближнего зарубежья, но имеет российское гражданство.

В суде было установлено, что между молодыми людьми в ноябре-декабре 2023 года произошел конфликт, один из них оскорбил другого. Вечером 31 декабря оппоненты встретились возле торгового центра и устроили разборку. Осужденный дважды ударил ножом противника и убежал. Раненого молодого человека скорая доставила в больницу, где он скончался.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ранее не судимый молодой человек был призван виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Во время судебного заседания он не признал свою вину. Прокурор просил назначить мужчине 9 лет колонии строгого режима. Суд в итоге немного смягчил наказание – 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен выплатить родственникам погибшего 2 миллиона рублей моральной компенсации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube