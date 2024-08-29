Более полутора тысяч многодетных семей на Урале одели детей в школу за счет областного бюджета

Свыше 1,5 тыс. многодетных семей Свердловской области в 2024 году воспользовались выплатами на приобретение школьной и спортивной формы. Мера поддержки разработана по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. На эти деньги комплекты формы были приобретены для 2 945 детей. Как рассказали «Новому Дню» в департаменте информполитики региона, в июне для многодетных семей был уменьшен порог нуждаемости для получения выплат, а сами выплаты были увеличены с 4 до 6 тысяч рублей. Эти пособия предназначены для многодетных семей, чей доход на одного человека не превышает двукратного размера прожиточного минимума на душу населения, определенного в регионе.

Помимо финансовой помощи многодетным семьям, региональный закон предусматривает компенсацию 30% расходов на коммунальные услуги, аренду или содержание жилья, а также взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома. Школьники и студенты техникумов получают бесплатное питание, так же как и дети из малообеспеченных семей, сироты, ученики младших классов, дети участников СВО и беженцы из новых регионов.

Многодетные семьи также имеют право бесплатного посещения не только государственных областных, но и муниципальных музеев.

Согласно официальным данным учета, на Урале за 11 лет количество многодетных семей увеличилось в 2,5 раза – сегодня в регионе проживает 69 тысяч таких семей, в них воспитывается 229 тыс. детей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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