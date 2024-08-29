В Свердловской области назначен новый министр строительства

Министерство строительства Свердловской области возглавил Григорий Сурганов, который последние два месяца руководил ведомством в статусе и.о. Нового министра представил сегодня на заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев. Официальной информации о назначении пока нет.

Григорий Сурганов в прошлом работал в администрации Екатеринбурга. С 2021 года он занимал пост замначальника департамента архитектуры и, в частности, курировал реализацию программы КРТ в уральской столице. Весной 2023 года Сурганов перешел на работу в областное правительство, став первым замминистра строительства. В июне 2024 он занял кресло главы минстроя, сменив на этом посту Михаила Волкова, у которого истек трудовой контракт.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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