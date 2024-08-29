В выходные начнется сезон осенних ярмарок

На площади 1905 года начинается осенний сезон ярмарок выходного дня.

Уже с 31 августа садоводы будут торговать овощами и фруктами, а фермеры – молочной продукцией, мясом и рыбой. На прилавках будут представлены ягоды, орехи, мед, чай из тутового дерева, сладости, а также цветы и саженцы.

В мэрии уточнили, что парковка на площади 1905 года будет закрыта с полуночи 30 августа до 23:00 1 сентября.

Ярмарки будут идти по выходным дням: 31 августа и 1 сентября, 14-15 сентября, 21-22 сентября, 28-29 сентября, 12-13 октября, 19-20 октября, 26-27 октября, 9-10 ноября.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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