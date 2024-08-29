Средний балл ЕГЭ для поступивших в УрФУ – 75,78

Абитуриенты УрФУ подняли средний балл ЕГЭ с 74,1 до 75,78. Об этом заявил на пресс-конференции ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

По его словам, вуз ждет в новом учебном году более 14 тысяч первокурсников. Уже сейчас почти 9 тысяч человек зачислены на бюджет (бакалавриат, специалитет и очная форма магистратуры) и около 4200 – на контракт. До 19 сентября абитуриенты могут еще подать заявление и поступить на контрактную форму обучения.

Ректор УрФУ отметил широкую географию приема: 86 регионов России и 34 страны. В основном едут учиться из Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Курганской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Пермского края. Кроме того, в настоящее время зачислили уже более тысячи иностранных студентов. Из популярных стран: Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Китайская Народная Республика, Египет, Эквадор, Ирак, Сирийская Арабская Республика. «География достаточно широкая – 34 страны, в том числе представители недружественных стран, которые понимают ценность российского образования и едут к нам на обучение. Прием еще идет до ноября, но уже сейчас можем говорить, что он прошел успешно», – поделился Виктор Кокшаров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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