Мужчина получил 9 лет за наркотики и квартирные кражи под видом снятия порчи

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, который обкрадывал женщин под видом снятия с них порчи.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 48-летний уроженец Березовского на сайте знакомств писал женщинам, уверяя, что у него есть сверхспособности. Он убеждал девушек, что, судя по их фотографиям, на них наведена «порча», которую мужчина может снять. Под этим предлогом осужденный проникал в квартиры потерпевших, проводил «обряд», а после отправлял женщин «смыть» негативную энергию в душ, а сам незаметно ретировался с ценными вещами. От действий «экстрасенса» пострадали две женщины, одной причинен ущерб на сумму более 162 тысяч рублей, второй – на сумму более 20 тысяч рублей. По этим двум эпизодам мужчина был обвинен в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Кроме того, в марте 2024 года осужденный на пешеходном мосту по улице Революции нашел и поднял сверток с наркотиком мефедрон. После этого его задержали сотрудники полиции. Во время обыска в жилище мужчины было обнаружено аналогичное запрещенное вещество в крупном размере. Уральцу предъявили обвинение в хранении наркотиков без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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